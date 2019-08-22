  1. Главная
  2. Новости
  3. Новости
Вчера, 20:50

Тридцатиметровый флаг России развернули на площади Выборгских полков

Флешмоб с танцами и развертыванием гигантского флага России традиционно устроили подростки у стелы Воинской славы.

Площадь флага, который ребята развернули на площади Выборгских полков, около 30 квадратных метров. Он изготовлен специально для Выборга, и это единственный в городе флаг такого размера. Сколько он весит, точно никто сказать не может, но на площадь его несли несколько десятков человек цепочкой.

День флага России в Выборге

Олеся Комякова

Выглядит все легко. Но удержать флаг непросто. От сильного ветра, например, можно даже подлететь. В прошлом году я подлетела сантиметров на 7 от земли. Меня ребята опускали. Флешмоб - это приятно, весело и коллективно.

День флага России в Выборге

Ребята говорят, что в момент разворачивания флага, четко осознаешь груз ответственности: его  нельзя ни уронить, ни испачкать. И чтобы все прошло гладко, до акции провели несколько репетиций.

День флага России в Выборге

Дмитрий Бабенко, начальник отдел молодёжной политики администрации Выборга

Акция началась с танцевального флешмоба под осовремененные русские народные мотивы, чтобы ребята приобщались к российской культуре. Проводим мы ее, чтобы ребята знали, что флаг - это один из символов государственности нашей страны наравне с гербом и гимном, и уважительно относились к этому символу. Здесь присутствует некоторая метафоричность: на молодых лежит груз ответственности за родную страну. Она у нас большая, как и размер нашего флага, и у нее большое будущее.

Кстати, в этом году флагу России исполняется 350 лет.

День флага России в Выборге

Метки в выборге развернули гигантский флагдень государственного флага россиимолодежьфлешмоб
Категории Новости