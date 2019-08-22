Тридцатиметровый флаг России развернули на площади Выборгских полков

Флешмоб с танцами и развертыванием гигантского флага России традиционно устроили подростки у стелы Воинской славы.

Площадь флага, который ребята развернули на площади Выборгских полков, около 30 квадратных метров. Он изготовлен специально для Выборга, и это единственный в городе флаг такого размера. Сколько он весит, точно никто сказать не может, но на площадь его несли несколько десятков человек цепочкой.

Олеся Комякова Выглядит все легко. Но удержать флаг непросто. От сильного ветра, например, можно даже подлететь. В прошлом году я подлетела сантиметров на 7 от земли. Меня ребята опускали. Флешмоб - это приятно, весело и коллективно.

Ребята говорят, что в момент разворачивания флага, четко осознаешь груз ответственности: его нельзя ни уронить, ни испачкать. И чтобы все прошло гладко, до акции провели несколько репетиций.

Дмитрий Бабенко, начальник отдел молодёжной политики администрации Выборга Акция началась с танцевального флешмоба под осовремененные русские народные мотивы, чтобы ребята приобщались к российской культуре. Проводим мы ее, чтобы ребята знали, что флаг - это один из символов государственности нашей страны наравне с гербом и гимном, и уважительно относились к этому символу. Здесь присутствует некоторая метафоричность: на молодых лежит груз ответственности за родную страну. Она у нас большая, как и размер нашего флага, и у нее большое будущее.

Кстати, в этом году флагу России исполняется 350 лет.