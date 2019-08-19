День Выборга молодежь провела с пользой

На фестивале позитивного общения и полезных коммуникаций "Живой диалог" молодым выборжцам предложили обеспечить свое профессиональное будущее.

На молодежной площадке у библиотеки Аалто в субботу развернулся целый палаточный городок. Здесь с подростками и студентами работали психологи, которые помогали "познать себя", разобраться в особенностях личности, определиться с наиболее подходящей профессией. Кстати, разобраться в себе можно было и с помощью биометрического тестирования по отпечаткам пальцев. Говорят, совпадение такого тестирования порядка 95%.

Полезны были и мастер-классы по темам "Как достичь успеха с нуля", "Как справиться со стрессовой ситуацией", "Как правильно поставить цель, чтобы достичь успеха". Причем полезны такие мастер-классы не только для подростов, но и для взрослых, профессионально состоявшихся людей.

Но самой важной составляющей фестиваля стала ярмарка вакансий и открытый диалог с крупнейшими работодателями региона.

Кристина Стнкевич, программный директор фестиваля "Живой диалог" Важно было создать для молодежи Выборга площадку, где они смогут пообщаться с представителями таких крупных компаний, как Икея, Филип Моррис, Газпром нефть, которые входят в национальный совет по корпоративному волонтерству. Это уникальная возможность, когда любой человек может задать вопрос наставнику и получить ответ, узнать, как устроиться на работу в крупную компанию, какие компетенции развить в себе, чтобы успешно двигаться по карьерной лестнице.

Фестиваль "Живой диалог" в Выборге, по оценкам организаторов, посетили около тысячи человек.