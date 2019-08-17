Выборгу исполнилось 726 лет

Выборг отмечает День города. Центральный парк сегодня превратится в одну большую концертно-развлекательную площадку. С самого утра здесь людно и шумно, выступают музыканты, певцы, поэты, танцоры и аниматоры.

Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района Мне просто радостно на душе, потому что получилось, жители довольны, улыбаются. Мы слышим слова благодарности, что все понравилось. Это самое приятное, видеть реакцию горожан.

На этом празднике всем хватило места. У библиотеки Аалто разместились площадки с играми и конкурсами для молодежи, в который с удовольствием участвовали и люди постарше. Здесь же звучали любимые эстрадные песни и киношлягеры в исполнении маленьких выборгских вокалистов – воспитанников центра "Эльфы и именитых оперных исполнителей.

Для поклонников музыки "пожестче" выступали молодежные группы из Выборга и Санкт-Петербурга. А в сквере на Димитрова выборжцев радовали своим творчеством барды и поэты. Кстати, здесь впервые организовали "открытый микрофон": спеть или прочитать стихи мог любой желающий.

Конечно, много сюрпризов для детей – от клоунов и встреч с любимыми героями мультфильмов до разнообразный аттракционов, часть из которых работала бесплатно.

Мария Понравились батуты для детей. Много развлекательной программы, аниматоров. Нравится этот праздник.

В парке разместились множество кафе. Все они стали участниками гастрономического фестиваля и радовали выборжцев вкусной и разнообразной кухней.

Алина Все потрясающе! Приехали случайно, и попали на праздник. Солнечно, тепло. Это и не подарок и не повод приехать в этот замечательный город?

К вечеру все основные события праздника переместились на Рыночную площадь: здесь начался грандиозный концерт молодых звезд эстрады, которых жители города выбрали голосованием в инстаграме главы администрации.

В этом году праздник вышел очень разнообразным. Его организаторам удалось создать зоны активности для всех возрастов и для людей с самыми разными интересами.