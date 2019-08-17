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Вчера, 20:57

Выборгу исполнилось 726 лет

Выборг отмечает День города. Центральный парк сегодня превратится в одну большую концертно-развлекательную площадку. С самого утра здесь людно и шумно, выступают музыканты, певцы, поэты, танцоры и аниматоры.

День города Выборга 

Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района

Мне просто радостно на душе, потому что получилось, жители довольны, улыбаются. Мы слышим слова благодарности, что все понравилось. Это самое приятное, видеть реакцию горожан.

Владимир Рошкович День города Выборга

На этом празднике всем хватило места. У библиотеки Аалто разместились площадки с играми и конкурсами для молодежи, в который с удовольствием участвовали и люди постарше. Здесь же звучали любимые эстрадные песни и киношлягеры в исполнении маленьких выборгских вокалистов – воспитанников центра "Эльфы и именитых оперных исполнителей.

Для поклонников музыки "пожестче" выступали молодежные группы из Выборга и Санкт-Петербурга. А в сквере на Димитрова выборжцев радовали своим творчеством барды и поэты. Кстати, здесь впервые организовали "открытый микрофон": спеть или прочитать стихи мог любой желающий.

День города Выборга

Конечно, много сюрпризов для детей – от клоунов и встреч с любимыми героями мультфильмов до разнообразный аттракционов, часть из которых работала бесплатно.

День города Выборга

Мария

Понравились батуты для детей. Много развлекательной программы, аниматоров. Нравится этот праздник.

День города Выборга

В парке разместились множество кафе. Все они стали участниками гастрономического фестиваля и радовали выборжцев вкусной и разнообразной кухней.

День города Выборга

Алина

Все потрясающе! Приехали случайно, и попали на праздник. Солнечно, тепло. Это и не подарок и не повод приехать в этот замечательный город?

День города Выборга

К вечеру все основные события праздника переместились на Рыночную площадь: здесь начался грандиозный концерт молодых звезд эстрады, которых жители города выбрали голосованием в инстаграме главы администрации.

День города Выборга

В этом году праздник вышел очень разнообразным. Его организаторам удалось создать зоны активности для всех возрастов и для людей с самыми разными интересами. 

Дмитрий Никулин День города Выборга

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

Я тоже житель города. Если людям нравится, значит не зря работают администрация и депутаты. И, конечно, гордость за город. Мы должны сохранить, что имеем, и что-то построить новое.

 

Метки выборгу 726день выборгадень города
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