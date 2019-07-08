Жители Селезнево принимали поздравления с юбилеем поселка

В Селезнево в субботу гуляли шумно и весело: поселку исполнилось 70 лет. По случаю юбилея селезневцев большим концертом поздравили творческие коллективы поселка и Выборгского района.

Свое имя поселение получило в честь погибшего здесь воина Петра Селезнёва. Но первое упоминание о поместье Юкспяя, так раньше назывался поселок, встречается в Ореховском договоре в 1323 году. Вплоть до 17 века поместье снабжало продовольствием крепость Выборг. Да и позже здесь активно развивалось животноводство и земледелие. В 18 веке в поместье даже работала сельскохозяйственная выставка.

Сегодня в поселке проживает более 2300 человек. В праздничный для поселка день многие получили грамоты и благодарственные письма от руководства поселения и Выборгского района.

Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район" Разрешите мне от лица администрации и депутатов Выборгского района поздравить вас с юбилеем. Я хочу в этот день пожелать вам хорошего праздничного настроения. Желаю вам сегодня, в этот праздничный день, отвлечься от всех ваших забот и встретиться с родными и близкими. С праздником вас! С юбилеем!

Завершили праздничную программу специально приглашенные гости из Санкт-Петербурга – шоу-группа "Кураж ФМ"