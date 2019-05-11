День Победы объединил жителей Харитоново

Жители посёлка Харитоново вместе с гостями из администрации почтили память погибших бойцов.

Скромный мемориал в честь погибшего танкиста в небольшом поселке под Выборгом оживает каждую весну. Здесь, в практически домашней атмосфере, проходит, возможно самая уютная в городе, церемония возложения венков. Кажется, что на площадь выходит весь поселок. Соседи приносят угощение, а администрация помогает с торжественной частью.

Мы уже шесть лет подряд, проводим здесь мероприятия. Традиционно встречаемся с жителями Харитоново, с жителями Калинина, для того, чтобы именно в этот день, после того как прошли основные празднества в городе Выборге, в таком тесном кругу отметить День победы. - Поделился глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин. - Неравнодушные люди собираются, чтоб консолидироваться. Я думаю, что это все идет от души.

Под знакомые песни, в исполнении военного оркестра, собравшиеся возлагают цветы и венки к мемориалу. Церемония быстро приобретает неформальный характер. Жители вместе с депутатами, ветеранами и представителями администрации, собираются у накрытого стола, чтобы вместе вспомнить тех, благодаря кому мы сегодня мирно живем на этой земле.

Это здорово, что к нам приезжают сюда. И что каждый год мы можем тут собираться. Пусть небольшим составом, но нас это объединяет и мы можем поздравить друг друга. - Рассказала жительница поселка Ирина. - И в город не обязательно ехать. Мне даже здесь больше нравится. Мы здесь как семья, мы друг с другом на одной волне и нас объединяет эта победа.

Поселок Харитоново, возник на месте финской деревни Suur Merijoki, он получил свое название в честь танкиста, погибшего здесь во время Зимней войны. Сейчас он входит в состав города, тут проживает чуть меньше тысячи человек.