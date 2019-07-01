Выборгская молодежь отожгла у стен средневековой башни

В размеренную тишину старого Выборга в минувшую пятницу ворвались биты популярной танцевальной музыки. В сквере перед клубом «Балтика» горожане с размахом отметили День молодежи.

Ежегодно праздник для выборгской молодежи стараются устраивать в разных форматах, с разными участниками и в разных "локациях". В прошлом году, например, молодежь "жгла" на городском пляже.

Дмитрий Бабенко, начальник отдела молодежной политики администрации Выборгского района Мы пообщались с ребятами из молодежных советов города и района, узнали, где и в каком формате им бы хотелось провести День молодежи. Было много разных идей. В итоге мы остановились на формате концерта. И на артистах, которых предлагали ребята.

Кроме специально приглашенных звезд "высказаться" дали и местным. Выборгская группа Bloomticket образовалась совсем недавно. Но музыканты уже устраивали уличные концерты здесь же, в сквере на Прогонной, и успели понравиться выборжцам. То есть, праздник стал еще и площадкой, на которой начинающая группа смогла попробовать свои силы.

"Молодые для молодых. Всё, как мы любим," - подытожил Дмитрий Бабенко.