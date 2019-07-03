День Государственного флага России отметят в Выборге





22 августа в Выборге пройдут мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации.

В 12.00 в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" на Димитрова, 5 состоится вручение первых паспортов юным выборжцам, достигшим 14-летнего возраста.

В 14.00 на площади Выборгских полков волонтеры Дома молодежи будут раздавать желающим ленточки-триколор, а затем развернут полотнище российского флага площадью более 400 кв. м.