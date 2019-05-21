Лагерь "Спутник" готовится принять гостей

На берегу прозрачного озера в окружении вековых сосен притаились деревянные домики. Сейчас здесь тихо. Вернее, тихо настолько, насколько это возможно без детей. Через пару недель «Спутник» зазвенит смехом и веселыми голосами школьников.

Сейчас покой на озере Полевое нарушают лишь звуки строительства: лагерь "Спутник" просыпается от зимнего сна и готовится подарить ребятам еще одно незабываемое лето.

Марина Петрова, председатель наблюдательного совета АУ "Детские оздоровительные лагеря" Раньше на этом месте был большой финский хутор со школой. Школа, кстати, сохранилась. Ей больше 100 лет. Она отреставрирована. Вот обили стены новыми панелями, красим полы. Ждем наших деток. Здесь будут жить ребята самого младшего отряда.

Почти все строительные работы здесь делаются своими силами. И делаются на совесть. Потому что помочь подготовить "Спутник" к новому сезону приехали друзья - все, кому не безразличен лагерь, кто его любит, кто когда-то приезжал сюда отдыхать еще детьми.

Марина Ерофеева, начальник лагеря "Спутник" У нас очень красиво, изумительная природа, прекрасная экология, уникальный микроклимат и отличный коллектив. Поэтому дети, которые здесь когда-либо отдыхали, становятся нашими друзьями и помощниками. Просто надо любить детей и любить лагерь. Тогда будет все хорошо.

Лагерю "Спутник" уже 58 лет. В основном в нем отдыхают и тренируются спортсмены. Приезжают из Выборга, Санкт-Петербурга, Кировска, Москвы, даже из-за рубежа. Здесь проводят сборы секции рукопашного боя, тхэквондо, бокса, футбола, фехтования. Секрет не только в красоте и экологии этих мест. Прошлым летом в "Спутнике" построили новую универсальную спортивную площадку с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, турниками и беговыми дорожками с искусственным покрытием.

Сергей Чухорев, президент клуба дзюдо "Прометей" Для детей, я считаю, самый лучший отдых – это здесь. Здесь великолепный стадион. Такие раньше были только в Европе. А теперь есть и в Выборгском районе.

Сейчас лагерь работает уже в 4 смены. За лето здесь набираются сил и здоровья около 600 ребят. Ежегодно к приезду детей "Спутник" обновляется и благоустраивается. Постепенно появляются теплые душевые, баня, купальня, новые корпуса. В этом году, раскрывает секрет Марина Петрова, на берегу планируют обустроить пляж с шезлонгами, чтобы дети загорали и купались.

"Спутник" готов подарить детям еще одно радостное насыщенное лето.