Цветы в выборгских дворах - дело рук горожан

Жители Выборга стараются сделать любимый город ещё более красивым и ухоженным. В этом году небывалое количество дворов в разных микрорайонах расцвело яркими красками. Горожане в меру сил и возможностей создают маленькие оазисы в каменных джунглях, подавая пример соседям и радуя прохожих...

