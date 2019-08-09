Crescendo Сергея Петрова 

По мнению музыковеда Ильи Попцова, концерт выборгского композитора можно полноправно назвать главным городским музыкальным событием 2019 года.

Человеческая душа, Бог, любовь, страдания и природа – основа моей музыки. Сергей Петров

Когда Выборг находился в составе независимой Финляндии, на его сценах отечественные композиторы часто давали авторские концерты. Особенно много их было в период финской национальной эйфории в 1919–1924 годах. Но тогда были и все для них подходящие условия: в городе действовали собственные симфонические оркестры, два музы­кальных училища, да и сами композиторы были выдающимися в своём роде: Ян Сибелиус, Армас Ярнефельт, Эркки Мелартин, Лееви Мадетоя, Лаури Иконен и многие другие. На вопрос, давались ли в советском Выборге авторские концерты под симфонический оркестр, автор очерка ответить затрудняется, поскольку этот период практически не изучен.

Концерт Сергея Петрова в библиотеке Алвара Аалто 6 августа 2019 го­да в этой связи стал долго­жданным событием – первым такого рода в нынешней истории города. Одного этого факта достаточно, чтобы придать событию в ней статус главного. Однако этому значению сопутствуют и другие причины. Во-первых, композитор проявил себя в четырёх различных жанрах: эстрадная песня (альтернативный софт-рок и adult contemporary), классический романс, классический экспромт, пьеса для струн­ного оркестра. Во-вто­рых, никогда ещё авторские концерты композиторов в Выборге не были об­ста­­влены столь большим количеством разно­образной звуковой, кино­съёмочной и осветительной техники. Это обилие стало возможно бла­го­даря тому, что событие прошло в рамках кино­фестиваля "Окно в Ев­ро­пу". Тут нужно вспомнить, как 20 сентября про­ш­лого года в Доме куль­туры не состоялся авторский концерт того же Петрова. В Выборге это многозатратное мероприятие возможно организовывать только в рамках более круп­ных мероприятий, таких как тот же ки­но­фестиваль.

Кроме того, слушателям был предоставлен свободный вход, и для их размещения пришлось ставить стулья за предела­ми лекционного зала. Совершенно ясно, что аншлаг был гарантирован. Сколько сотен слушателей пришло в биб­лиотеку, автор подсчитывать не берёт­ся.

Вначале Петров исполнил две эстрадные песни на английском языке и экспромт "Сияния" в свободной форме, куда вклю­чил вокализ в исполнении солистки "Санктъ-Петербургъ-Оперы" Марии Бочмановой (сопрано). Дебют композитора в роли ав­тора-исполнителя эстрадных песен открыл слушателю совершенно новое и многим ещё незнакомое направление его творчества, которая заслуживает без­ус­ловного приветствия. Облик самого Петрова как певца вполне соответствует жан­ру adult con­tem­porary: костюм-двойка в стиле smart casual, фут­болка с порт­ретом Бетховена и белые кроссовки.

Песенный и фортепианный стиль выборг­ского композитора, найденный в этих трёх произведениях, можно описать как сочетание интонаций стиля мо­дерн (впервые они появились в романсе "Предчувствие" на стихи Артюра Рембо два го­да назад), а так­же поп- и софт-рока, которые были освоены тогда же в Лондоне. А наибольшую радость приносит вполне свежая мелодика и гармония новых песен: после них теперь не возьмёшься утверждать, что Петров несовременен. Если слушать их, не зная имени автора, то можно поверить, что написал песни хороший английский композитор. Также Петров продекламировал своё раннее стихо­творение (2007 года), где обнажился тонкий, почти есенинский нрав автора. Некоторым слушателям поэтическое творчество композитора уже знакомо: на свои стихи он написал, например, несколько свадебных песен и романс "Течение".

В следующих номерах Петров предстал перед слушателями в более привычном классико-романтическом облике. Под аккомпанемент Большого симфонического оркестра Северо-Запада России под управлением Владимира Семагина Мария Бочманова исполнила три романса: "Вам не понять моей печали" на стихи Алексея Бешенцова, "Дождь" на стихи Ольги Голобурды, которая присутствовала в зале, и "В раю" на стихи Марины Цветаевой. В первом романсе Петров ведёт стилистическую перекличку с Гурилёвым, который написал свой романс на эти же стихи. В остальных двух автор избирает стиль более поздний — времени Чайковского и Танеева.

Оркестровкой романсов сам Петров не занимался, потому она вышла весьма напыщенной по сравнению с фортепианным оригиналом (это, однако, не скажешь о первом романсе, аранжированном вполне адекватно авторскому замыслу и стилю). Оркестр входил в ансамбль с певицей постепенно: в "Вам не понять моей печали" она опережала музыкантов, а согласие было достигнуто только с "Дождя", после чего оно не нарушалось.

Никаких недостатков в пении Марии Бочмановой не было замечено. Певица вполне отвечает строгим требованиям Петрова: ровный большой диапазон голоса, чёткая интонация, сдержанность в исполнении. Сам композитор объясняет свой выбор исполнителя следующими словами: "Как удивительно солистка берет эти высокие ноты, как она уникально это делает"

Завершили концерт две пьесы для струнного оркестра. Первая из них доказывает, что для выборгского композитора ля минор стал поистине элегической тональностью. Вспомним, например, Элегию памяти Вячеслава Лупачёва для гобоя, флейты, кларнета и струнных. На концерте, впрочем, прозвучала совсем другая: в духе Чайковского (напоминает Элегию памяти Самарина и трио из симфонической поэмы "Франческа да Римини"), но в той же тональности.

Полифоничный, философский "Бунт" для струнных с добавлением ударных — наиболее яркое доказательство наступившей творческой зрелости выборгского композитора. В этом произведении Петров добился стройности своего стиля, строгости композиторской мысли и её оформления, чёткости драматургии и развёртывания музыкальной ткани. Исчезли банальность интонаций, блёклость формы, стояние в одной тональности.

Овации слушателей говорят сами за себя. После трёхминутных аплодисментов и многочисленных цветов композитору оркестр повторил конец "Бунта".

Жаль только, что представление длилось всего час. Глядя на скромную музыкальную афишу Выборга, приходишь к выводу, что давно не случалось у нас таких высококачественных и интересных концертов, тем более авторских.

Этот опыт требует безусловного и регулярного повторения. Нынешний концерт показал: такими композиторами как Сергей Петров городу нужно гордиться. Если ранее творчество его вызывало противоречивые оцен­ки – от безусловно положительных ("молодая энергия, которой не хватает в от­точенных классических произведениях") до скептических ("симфоническая попса") и иногда полного непризнания, то сегодня многогранность композитора встречает почти единодушное одобрение публики.

Имя Сергея Петрова заняло достойное место в яркой выборгской композиторской плеяде после имён Эрнста Фабрициуса, Эрнста Милька, Евгения Аленева, Армаса Ярнефельта, Петра Акимова, Лаури Сайкколы и Эрны Тауро. Творческий путь его сравним со знаком crescendo: ранее были фортепианные, вокальные и симфонические произведения в классико-романтическом стиле, теперь к ним прибавились стихотворения, романсы в стиле Серебряного века, альтернативный рок, эстрадные песни. Сам композитор сказал: "Если бы Моцарт жил в наше время, он бы писал в разных стилях и жанрах". Скоро появится джаз. Дай Бог, чтобы это крещендо нигде не прерывалось! И мы хотим, чтобы в скором времени состоялся не один, а целых два авторских концерта Петрова: один — симфонический, второй — эстрадно-симфонический! Но для этого нужны немалые деньги и отличные оркестры. Кто же их призовёт? Что же, будем ждать.

Илья Попцов.