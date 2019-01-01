Цифровое развитие Ленобласти будет курировать вновь созданный экспертный совет



Экспертный совет по вопросам цифрового развития создан в Ленобласти. Главная задача совета – привлечение внешних экспертов и применение лучших практик при реализации в Ленобласти национального проекта "Цифровая экономика". Профессионалы IT-сферы совместно с органами власти будут разрабатывать предложения по развитию цифровой экономики на территории области, консультировать по вопросам модернизации и безопасности государственных информационных систем, рассматривать вопросы по развитию высокоскоростного интернета в регионе, предоставлению госуслуг в электронном виде, подготовке кадров для цифровой экономики.