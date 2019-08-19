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Вчера, 17:38

Что выборжцы думают о четырехдневной рабочей неделе?

В сентябре депутаты Госдумы обсудят возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. По словам авторов законопроекта, так у людей останется больше времени для активного отдыха и общения с семьёй. Парламентарии предлагают не только сократить количество рабочих дней, но и сделать обеденный перерыв двухчасовым. При этом планируется сохранить прежний уровень заработной платы. Мы вышли на улицы Выборга, чтобы узнать, что думают по этому поводу наши земляки...

Метки опросчетырехдневная рабочая неделя
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