Что выборжцы думают о четырехдневной рабочей неделе?

В сентябре депутаты Госдумы обсудят возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю. По словам авторов законопроекта, так у людей останется больше времени для активного отдыха и общения с семьёй. Парламентарии предлагают не только сократить количество рабочих дней, но и сделать обеденный перерыв двухчасовым. При этом планируется сохранить прежний уровень заработной платы. Мы вышли на улицы Выборга, чтобы узнать, что думают по этому поводу наши земляки...