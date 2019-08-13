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Сегодня, 12:38

Что нового в таможне

Выборгскую таможню ждут перемены. Подошёл к концу завершающий этап перехода на новую технологию оплаты таможенных платежей – Единый лицевой счет. Теперь можно использовать несколько способов оплаты, в том числе и электронные платежи. Нововведение имеет ряд других преимуществ... 

 

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