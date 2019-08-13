Что нового в таможне

Выборгскую таможню ждут перемены. Подошёл к концу завершающий этап перехода на новую технологию оплаты таможенных платежей – Единый лицевой счет. Теперь можно использовать несколько способов оплаты, в том числе и электронные платежи. Нововведение имеет ряд других преимуществ...



