Что нового мы увидим в квитанциях на оплату услуг ЖКХ

С июля 2019 года произойдут изменения в квитанциях за услуги ЖКХ - оттуда исчезнет графа «Вывоз ТБО». Её заменит новая, которая будет называться «Обращение с ТКО».

Суть новшества состоит в следующем: услуга по вывозу мусора из жилищных переведена в разряд коммунальных, поэтому некоторые категории льготников получат дополнительную компенсацию, которая будет произведена автоматически.

Изменения связаны с тем, что с 1 июня 2019 года на территории Выборгского района началась реализация реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Функции по сбору, вывозу и утилизации мусора переданы единому региональному оператору - акционерному обществу "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области".

Раньше управляющие компании и ТСЖ могли самостоятельно выбирать компанию, занимающуюся вывозом мусора с контейнерной площадки. Теперь на территории Выборгского района эту услугу предоставляет Единый региональный оператор. Поэтому контракт заключается только с ним, и базовые расценки одинаковы для всех жителей. Комитет по тарифам и ценовой политике установил единый тариф и норматив накопления ТКО.

Добавим, региональный оператор был определён в апреле 2018 года по результатам конкурсного отбора.

На обороте жилищно-коммунальных квитанций, которые вскоре получат жители, будут даны разъяснения.

Подробности - на сайте администрации Выборгского района Ленобласти.