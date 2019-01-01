Чистые игры пройдут в Выборге в субботу

Жители Выборга очистят город от мусора.

8 июня на Батарейной горе пройдет этап экологической акции "Чистые игры". Организаторами выступают общественное движение "Зеленое будущее", администрация Выборгского района и Дом молодежи. Участникам предстоит объединиться в команды и собирать мусор, который затем будет сдан на переработку. Набравшие наибольшее количество баллов получат призы. Помогать активистам будут настоящие супергерои!

В "Чистых играх" могут принять участие все желающие. Необходимо зарегистрироваться на сайте проекта или непосредственно перед началом мероприятия в парке за стадионом "Авангард". Начало в 11:30.