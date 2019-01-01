Четырёх граждан Ирана не пустили в Евросоюз выборгские стражи границы

Иранские туристы не вняли нашим пограничникам, и теперь им грозит уголовная статья.

Выборгские пограничники в очередной раз пресекли попытку незаконного пересечения госграницы. Как сообщили нам в Погрануправлении ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 17 июня двое граждан Ирана были задержаны в погранзоне. Они направлялись в сторону российско-финляндской границы на арендованном автомобиле. Выяснилось, что задержанные - граждане Исламской Республики Иран; одному из них 29 лет, другому - 34. Две недели назад они прибыли в нашу страну по туристической визе. Иностранцы признались в намерении незаконно пересечь границу в районе поселка Торфяновка. (Примечательно то, что двумя неделями ранее эти двое мужчин уже попадали в поле зрения пограничников, но тогда они добровольно отказались от своих намерений и самостоятельно вернулись в Петербург.) Задержан и водитель такси, он оказался мигрантом из Средней Азии. Все трое переданы сотрудникам полиции.

Аналогичный случай произошел днём раньше,16 июня: тогда в погранзоне в районе станции Бусловская пограничным нарядом были также задержаны два гражданина Республики Иран - 18 и 42 лет, которые скрытно перемещались в сторону границы. Мужчины прибыли в Россию через аэропорт "Внуково" по туристической визе. С задержанными провели профилактическую беседу об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы, после чего те отказались от преступных намерений и приняли решение в добровольном порядке вернуться в Москву с целью последующего вылета на родину, в Иран.