Четыре питомца Центра спасения морских млекопитающих ушли в свободное плавание

В Центре спасения морских млекопитающих состоялся "выпускной" у четверых питомцев.

Об этом Фонд друзей балтийской нерпы сообщил в группе ВКонтакте "Спасение тюленей".

Весной на побережье Финского залива находят десятки детенышей балтийской нерпы и серого тюленя, отбившихся от матери. В Центре их выкармливают, а потом учат добывать себе пищу самостоятельно. Когда малыш достигает веса 30-35 килограммов, его пора выпускать обратно в залив...

На этот раз, отправляя питомцев в природную среду обитания, на спине одного из тюленей закрепили GPS-датчик. С его помощью учёные будут следить за перемещением животного. По словам специалистов, по расстоянию, пройденному тюленем в течение дня, можно понять, в состоянии ли животное обеспечить себя энергией.

На сегодня к взрослой жизни в дикой природе сейчас в Центре спасения морских млекопитающих готовят еще пять малышей.

Фото: Спасение тюленей 699-23-99