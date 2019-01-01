Четыре человека пострадали в воскресных ДТП

В минувшее воскресенье, 2 июня, в Выборгском районе Ленобласти зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Так, в 14:45 на автодороге Зеленогорск-Приморск-Выборг автомобиль "Шевроле" вылетел с дороги и врезался в дерево. Пострадал 37-летний водитель.

В 15:10 на подъезд к "КС Портовая" в дерево врезался ВАЗ. 48-летний мужчина, управлявший автомобилем, получил травмы.

В 19:40 на автодороге Молодежное – В. Черкасово столкнулись Nissan Almera и Chery. Пострадали оба водителя - мужчины 33-х и 57 лет. Как сообщили нам в Выборгском отделе ГИБДД, водитель "Ниссана" по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения.