Чемпионат мира World Skills откроется 22 августа в Казани

Национальная сборная готовится защищать честь России на Чемпионате мира по профессиональному мастерству World Skills. В составе команды – студенты из Ленинградской области. Чемпионат будет проходить в Казани с 22 по 27 августа и соберет более 1 300 профессионалов из 63 стран мира.

На общероссийском этапе чемпионата в мае команда 47 региона показала высокие результаты, завоевав золотую, серебряную и бронзовую медали в технических компетенциях...