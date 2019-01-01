Чем заняться в Выборге 27 и 28 июля

В предстоящие выходные жителей и гостей Выборга ожидает жаркая погода и множество мероприятий - спортивных и развлекательных.

Открытый турнир по волейболу памяти выборгского волейболиста Михаила Острунского будет проходить в течение двух дней на стадионе "Авангард". В соревнованиях примут участие порядка 30 мужских и женских команд из Выборга, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гастрономический фестиваль предпринимательства "Выборгский пикник" торжественно откроется 27 июля в 12 часов на набережной 40-летия ВЛКСМ. Гостей здесь ждут 27 и 28 июля с 11 до 18 часов.

28 июля под Выборгом - в Кировских дачах, в районе лыжной базы - пройдет заплыв VyborgSwim. Соревнования соберут более 160 участников. Первый старт - в 10:30. Церемония награждения запланирована на 14 часов.

27 и 28 июля в Выборгском замке состоится ежегодный военно-исторический фестиваль "Турнир Святого Олафа". На ристалище сойдутся как уже известные воины, так и претенденты на звание рыцаря. На открытие фестиваля обещал прибыть губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

День Военно-Морского флота отметят в Выборге в воскресенье, 28 июля. В 12:00 на Рыночной площади начнется официальная часть праздника, продолжит которую концертно-развлекательная программа. В 13:00 на набережной 40-летия ВЛКСМ зрителей ждет выступление детских творческих коллективов. В это же время неподалеку начнёт работу полевая кухня.