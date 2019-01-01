Часть затрат на детский отдых можно компенсировать

Бюджет 47 региона компенсирует часть затрат на путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории.

Компенсация выплачивается работающим родителям при условии, что дети живут или зарегистрированы на территории области и проводили каникулы во включенных в региональный реестр организациях отдыха.

Чтобы вернуть часть потраченных средств, необходимо обратиться в МФЦ или в областной комитет общего и профессионального образования.

Более подробно обо всём, что касается детской оздоровительной кампании, завтра в эфире программы "Город. Новости по-выборгски" расскажет заместитель главы администрации Выборгского района Николай Шишкин. Время выхода программы на ТНТ - 19 часов.