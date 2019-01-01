Центр для реабилитации детей-инвалидов открыли в Приозерске

Ленинградская область расширяет возможности для реабилитации детей-инвалидов.

В Приозерском детском доме-интернате в День защиты детей открылся первый на Северо-Западе специализированный комплекс, где ежедневно смогут заниматься более 200 ребят с ограниченными возможностями здоровья из Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов. В физкультурно-реабилитационном центре используются новейшие технологии и традиционные методики. Как прокомментировал заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов, создание такого комплекса на базе Приозерского дома-интерната станет примером для других специализированных учреждений региона. На строительство и оснащение физкультурно-оздоровительного центра было выделено более 70 млн рублей.