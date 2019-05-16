Центр "Эрмитаж-Выборг" пригласил на "Ночь музеев" дизайнера и артистов

В «Ночь музеев» с 18 часов до полуночи гости выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" познакомятся с частью коллекции Государственного Эрмитажа.

Она называется "Монолог о раковине". Посетители увидят, как в руках мастера творение природы превращается в произведение искусства разных эпох: от оберегов до царских сокровищ, от охотничьих рожков до роскошных золотых и серебряных изделий эпохи рококо.В выставочном центре пройдут тематические экскурсии и мастер-классы дизайнера Юлии Султановой. На открытой площадке можно послушать выступление ансамбля средневековой музыки "Кантика-Гальярда", в музейных залах актеры Театра драмы и кукол покажут представление "В стиле рококо".