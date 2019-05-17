Большие Петровские игры пройдут в Ленобласти в 2022 году

Ленинградская область присоединится к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора Петра I в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко на заседании организационного комитета под руководством председателя правительства России Дмитрия Медведева.

К тематическому году регион подготовит пять театральных премьер, откроет новые туристические маршруты, проведет костюмированные балы и исторические реконструкции, в том числе в Выборгском районе. Значимым проектом станут Большие Петровские игры, которые объединят Ленинградскую, Свердловскую, Калининградскую, Астраханскую области, республику Карелию и Санкт-Петербург.