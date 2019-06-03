Библиотека Аалто предлагает посетителям пластическое прочтение книг

15 девушек в строгих черных костюмах танцуют между книжными полками, вскакивают на столы читального зала, извиваются на лестницах… Такого библиотека Аалто в Выборге еще не видела: читателям впервые представили пластический перформанс «Хранители книг».

У каждого зрителя рождаются свои ассоциации. Кто-то увидел буквы, которые сложились в слова, кто-то тургеневских девушек, для кого-то расцвели розы… По задумке создателей перформанса, это персонажи библиотечных книг оживают в пустых залах.

Анна Климакова, хореограф-постановщик перформанса Изначально идея была совершенно другая. Но после встречи с девочками из коллектива "Сюрприз" и модерн-балета под руководством Людмилы Ремпель захотелось сделать что-то не на сцене, вне стен Дворца культуры . Мы искали пространство, в котором можно совместить танец, перформанс, театр. И библиотека для этого идеальное место.

Работа над представлением шла около полугода. Девочки очень выросли профессионально за это время, говорит Анна Климакова. Для них это был совершенно новый опыт.

Анна Климакова, хореограф-постановщик перформанса Девочки привыкли, что им дают хореографию, которую они, скажем, надевают на себя, как одежду, и исполняют. Здесь пришлось самим придумывать какие-то части перформанса. Они в некоторой степени соавторы всего, что здесь происходит.

Впрочем, зритель в определенной мере тоже является соавтором происходящего. Здесь он не ограничен ни в перемещениях, ни в общении с артистами. Кроме того, у зрителя появляется возможность пройти по всем залам, заглянуть туда, куда обычно читателю доступ закрыт.

Татьяна Светельникова, зам.директора библиотеки Аалто Это новопреподнесение книги в виде танца. Движениях девочек настолько эмоциональны, экспрессивны, пластичны и даже элегантны... Это завораживает, хочется за ними наблюдать, прочитывать в танце сюжеты каких-то произведений. Это интересное преподнесение литературы.

Елена Рогозина, директор библиотеки Аалто Благодаря этому перформансу библиотека выглядит совсем по-другому. Ее восприятие идет через хореографию и пластику. Но главное, мы слышим "Надо записаться в библиотеку и перечитать…" и называют огромный список авторов.

А еще, приоткрывает секрет хореограф-постановщик перформанса, идет работа над иммерсивным шоу по выборгским легендам. Представить его планируют в выборгском Эрмитаже.