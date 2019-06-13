В Выборге устроили бал прямо на городской площади

Бал на площади Выборгских полков давало Выборгское бальное общество в День России. В программе - исторические бальные танцы, которые были популярны в России в 18-19 веках.

Выборжцы уже привыкли, что бал Победы уже стал неотъемлемой частью празднования окончания Великой Отечественной войны. А теперь в городе может зародиться еще одна традиция – бал в День России.

Для горожан Выборгское бальное общество подготовило большую программу из исторических танцев, которые были очень популярны в 18-19 веках в России и Европе.

Алла Васильева, председатель выборгского бального общества АНО "Фаворит Выборг" Это красивые танцы, великолепная музыка. Хореография серьезная, я бы сказала, интеллектуальная для современного человека. Но ее очень приятно исполнять. Но главное – не столько показать выступления танцоров, сколько дать возможность всем, кто придет к нам на бал, научиться танцевать.

Научиться может каждый. Главное желание и хорошее настроение. Танцы для этого выбрали самые простые, но очень интересные: вальсы, польки, падеграс. Прохожие охотно участвовали в акции. К примеру, Игорь, прогуливаясь по городу с семьей, с радостью поучаствовал в исполнении вальса.

Жена много лет занималась танцами, и дочь тоже, только закончила. Сказали - надо на паркет. Ну надо, так надо.

С удовольствием приобщились к бальной культуре и подруги Полина и Анастасия. Девушки тоже оказались на площади случайно, но не смогли остаться в стороне и разучили несколько движений.