Танцуют все

Вечером 9 мая Выборгское бальное общество устроило традиционный бал Победы. Под звуки вальса и Рио-Риты все желающие танцевали прямо на одной из центральных площадей Выборга.

Бал Победы уже успел полюбиться выборжцам. Пятый год подряд горожане собираются на площади Выборгских полков, чтобы под музыку середины прошлого века отпраздновать День Победы. Вероятно, когда-то, наши бабушки и дедушки точно также праздновали окончание войны: танцевали и смеялись.

Алла Васильева, руководитель культурных программ АНО "Фаворит Выборг" Для этого бала мы провели огромную подготовительную работу: искали песни, которые были популярны в 45-м, искали танцы тех лет, создавали хореографию по видеозаписям того времени. Мы очень благодарны за помощь отделу культуры администрации Выборга.

Многие специально приготовили костюмы по моде сороковых годов. Впрочем, это оказалось не так сложно: мужчины, преимущественно, были в военном, женины - в простеньких платьях в цветочек.

Выборжцам бальники представили не только показательные выступления. Главное, что научиться танцевать мог каждый, кто пришел на площадь. Этим красивым теплым вечером танцевали все…