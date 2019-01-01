Автовокзал в Девяткино: появились реальные перспективы

Транспортно-пересадочный узел в Девяткино построит ООО «Гатчинапассажиравтотранс».

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и президент компании Леонид Бондаренко в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, создание современного, комфортабельного узлового пассажирского центра важно не только для жителей агломерации, районов Мурино и Новое Девяткино; этот проект имеет международное, межрегиональное и областное значение.

По предварительным оценкам, вокзал в Девяткино может появиться уже в 2019 году, а полностью проект будет завершен в 2021 - 2022 годах.