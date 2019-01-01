Авторский концерт Сергея Петрова состоится в библиотеке Аалто

6 августа в лекционном зале библиотеки А. Аалто состоится авторский концерт композитора Сергея Петрова. Начало в 19:00. Вход свободный.

Большой симфонический оркестр Северо-Запада России под руководством дирижера Владимира Семагина представит инструментальные сочинения автора. Также для жителей и гостей города прозвучат песни из дебютного альбома выборгского композитора и романсы на стихи М. Цветаевой и О. Голобурды в исполнении Марии Бочмановой (сопрано).



Отметим, мероприятие проходит в рамках XXVII фестиваля российского кино "Окно в Европу".

Организаторами выступают администрация МО "Выборгский район", общественное объединение "Фаворит-Выборг".