Авторский концерт Сергея Петрова собрал аншлаг

В Выборге в рамках кинофестиваля "Окно в Европу" выборгский композитор Сергей Петров представил публике песни, романсы и инструментальные сочинения. Библиотека Алвара Аалто едва вместила желающих насладиться музыкой. С организацией концерта помогли администрация Выборгского района и общественное объединение "Фаворит Выборг". Сергей Петров открыл уже знакомой с его творчеством публике новые грани своего таланта – он пел и читал стихи.