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Сегодня, 13:34

Автолюбителей научат оформлять Европротокол самостоятельно

В Ленинградской области проходит профилактическое мероприятие, в ходе которого сотрудники полиции объясняют водителям, как правильно заполнить извещение о ДТП. Это позволит автовладельцам сэкономить время в случае аварии. 
 

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