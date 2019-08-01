Выборгские аттракционы для малышей на один день станут бесплатными

Подарок для ребятишек на День города подготовили депутаты Выборга: на каруселях в Центральном парке можно будет кататься бесплатно.

Дмитрий Никулин, Глава МО "Выборгский район" После массовых мероприятий, когда администрация приглашает в Выборг детские развлекательные городки, иногда поступают жалобы на высокие цены на аттракционы. И мы с депутатами вышли с инициативой, чтобы в День города 17 августа работа муниципального парка аттракционов для детей была бесплатной. В наших силах это сделать. Думаю, жители Выборга будут рады такому подарку.

Администрация Выборга предложение депутатов поддержала. Более того, ограничение по ценам ввели и для приезжих аттракционов.

Владимир Рошкович, зам.главы администрации Выборгского района Муниципальные аттракционы в Центральном парке 17 августа будут работать бесплатно. Для приезжих аттракционов – батутов, которые будут установлены на Красной и Рыночной площадях - максимальная стоимость с ребенка установлена 150 рублей. Дороже продавать билеты на батуты не станут.

Руководство города предложило поддержать эту инициативу и областным учреждениям культуры - Выборгскому замку, парку Монрепо и выставочному центру Эрмитаж-Выборг. Если это предложение одобрят, в День города на посещение выборгских достопримечательностей будут сделаны скидки. А может быть даже открыт свободный доступ. Но пока этот вопрос открыт.