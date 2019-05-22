Архив устроил для жителей Выборга оттепель

В Ночь музеев в Ленинградском областном архиве воссоздали эпоху 60-х - время хрущевской оттепели и полета человека в космос.

В "Ночи музеев" областной архив участвует уже, наверное, в пятый раз. Здесь акцию называют "Ночь в архиве". И, пожалуй, это единственный день в году, когда на режимный объект пускают всех желающих. Правда, паспорт предъявить все равно потребуется.

К каждой такой акции архивисты готовятся едва ли не целый год. Для этого выбирается определенный временной период, готовятся экспонаты именно этого времени, подбираются интересные факты из истории Выборга, разрабатывается сценарий, и даже готовятся соответствующие костюмы.

Архив уже отправлял выборжцев в 19 век, в начало 20-го века, когда строилось здание архива, в военный период… В этом году темой экскурсий стала хрущевская "оттепель".

Юлия Крипатова, директор Ленинградского областного архива Решили показать не только образы – моду тех лет, но и марки, денежные знаки, даже вид Выборга с крыши Выборгского замка в 60-е годы. Но главное, мы показываем жизнь архивистов. В в 64-м году сотрудники нашего архива выпустили первый после финского периода путеводитель по Выборгу на русском языке. Это были незаурядные люди, которые прекрасно знали и финский, и шведский языки. Они не только хранили документы, но и переводили их. Именно архивные документы легли в основу путеводителя. Это большое событие в истории изучения нашего города.

Путеводитель, как и подшивку газет того времени, выставили на столах в читальном зале. Кроме экспозиций архивисты подготовили для детей игры 60-х годов. Например, ребята рисовали мелками на асфальте и вспоминали, как играть в классики. Во дворе архива играл духовой оркестр, а Дом молодежи подготовил инсценировку спора между лириками и физиками – очень актуальная для 60-х тема. А еще желающие могла написать письма для самих же себя в будущем. Архив пообещал хранить их, чтобы через несколько лет авторы могли прочитать свои послания .

В итоге Ночь в архиве провели около 450 человек, а архивисты организовали не меньше 25 экскурсий.