Архив дочери И. Е. Репина будет передан из Финляндии в музей-усадьбу «Пенаты»

5 августа исполнилось 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, одного из самых известных и любимых русских художников.

Фото: Любовь Шалыгина

Как сообщает YLE, в честь этой даты финский аукционный дом Хагельстам передаёт в дар репинскому музею "Пенаты" архив дочери художника, Веры, содержащий переписку с братом и сестрой и множество семейных фотографий и документов. Вера Ильинична Репина провела большую часть своей жизни в Финляндии, ухаживая за отцом в Куоккала и позже переехав в Хельсинки... Несколько лет назад с аукционным домом Хагельстам связался клиент, после смерти родственника унаследовавший архив, в который входили рисунки и бумаги Репина. Рисунки были проданы коллекционерам, а бумаги показались специалистам аукционного дома представляющими ценность для музея. Директор "Пенатов" Татьяна Бородина высоко оценила их с профессиональной точки зрения и заявила, что эти документы являются ценными свидетельствами жизни семьи художника.

В юбилей художника, 5 августа, аукционный дом Хагельстам решил передать выкупленным им архив Веры Репиной в дар музею "Пенаты". В коллекцию входит семейная переписка Репиных, документы, фотографии.