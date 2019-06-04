Антитабачный квест прошёл в политехническом колледже

"Пришло время задуматься…". Квест с таким названием прошёл в политехническом колледже "Александровский".

Он был приурочен к Всемирному дню отказа от курения. О вреде сигарет знают многие, однако это останавливает далеко не всех. Комитет спорта, культуры и молодёжной политики совместно с волонтёрами Дома молодёжи и медицинскими работниками проводят подобные акции уже не первый год, привлекая к проблеме всеобщее внимание...