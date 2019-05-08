Андрей Смоленский: Дать людям прикоснуться к истории своими руками, наша задача.

Как и многие большие дела, это началось с мальчишеской мечты о поиске клада и незаметно переросло в целую жизнь. Когда руководитель поискового отряда "Красный выборжец" Андрей Смоленский собирал свой первый патефон, он и подумать не мог, что все станет так серьезно. Сейчас за плечами десятки "поднятых" бойцов и огромное количество военных находок, которыми так богата выборгская земля.

Мотоцикл "Урал", Смоленский восстанавливал вместе с сыном. Машину пришлось полностью перекрасить, заново проложить проводку, несколько раз перебрать мотор. Но даже сейчас Андрей беспокоиться, не случилось бы чего, ведь перед ними стоит очень важная и почетная задача. Уже традиционно ретро-техника возглавляет колонну Бессмертного полка и "Урал" должен проехать этот путь без приключений.

"Я не знаю, как это описать. Приятное чувство, когда своими руками восстановил кусок нашей истории. И я вижу, что людям это важно."

Сколько предметов в коллекции, точно не знает и сам Андрей. Большая часть военных находок передана в местный музей. Ну, а то, что не вписывается в экспозицию, поисковики стараются демонстрировать при каждом удобном случае. По традиции, после парада на Красной площади, Смоленский заводит свой патефон с оригинальными пластинками тридцатых-сороковых, изумляя детей и радуя старших. Ведь музыка, играющая с аутентичного носителя, это самый простой способ прочувствовать ушедшее время.