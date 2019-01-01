Алла Астратова возглавила областной комитет по труду и занятости населения

Новым председателем комитета по труду и занятости населения Ленинградской области стала Алла Астратова. Распоряжение о ее назначении подписано губернатором с 5 августа.

Справка: Алла Юрьевна Астратова родилась 8 июня 1965 года в городе Сланцы Ленинградской области. Высшее образование — Северо-Западная академия государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". Карьеру в службе занятости начала в 1993 году, пройдя путь от специалиста 2-й категории Сланцевского центра занятости до директора учреждения. С марта 2016 года занимала должность первого заместителя председателя комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.