Александр Дрозденко поздравляет выпускников с праздником последнего звонка

Дорогие ребята! По доброй традиции в школах, лицеях, гимназиях, училищах Ленинградской области звучит в эти дни последний звонок. Для вас – выпускников 2019 года начинается новый этап. Этап выбора пути, этап вступления во взрослую жизнь. Кто-то из вас продолжит учёбу, кто-то пойдет работать и будет постигать азы профессии уже на производстве, кто-то нацелен на карьеру военного или же государственного, муниципального служащего.

Хочу пожелать всем вам большого успеха – и в работе, и в жизни. Ленинградская область ждёт вас: в нашем регионе сегодня есть множество возможностей для самореализации.

Верю, что вы сможете проявить себя, будете замечательными созидателями и настоящими патриотами родной земли.

И где бы вы ни были, чем бы ни занимались, вспоминайте чаще любимых учителей – людей, которым сегодня мы все говорим "спасибо" за их труд, за душевное тепло и огромную самоотдачу.

Берегите школьную дружбу, пусть она будет для вас надежным "тылом" и подспорьем в любых жизненных ситуациях.

В добрый путь, дорогие выпускники!

Желаю вам успешной сдачи экзаменов, хорошего настроения, счастья и добра!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко