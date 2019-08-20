Александр Дрозденко: малый бизнес поможет социальной сфере

Ленинградская область формирует единый реестр социальных предпринимателей. На сегодня в регионе насчитывается 2 656 предприятий, осуществляющих деятельность в этой сфере, что почти в два раза больше, чем в 2016 году. Но на достигнутом останавливаться рано, считает глава региона Александр Дрозденко.

По мнению губернатора, "нам нужно 55% населения вовлечь в спорт, нам есть к чему стремиться, и без проектов малого бизнеса в этих вопросах нам не обойтись. Через гранты, через другие формы поддержки нужно помогать малому бизнесу, который будет организовывать массовые спортивные занятия для детей и взрослых, предоставлять программы дополнительного образования, а также реализовывать проекты в сфере социальных услуг".

Напомним, в регионе действует Центр инноваций социальной сферы, который предоставляет предпринимателям консультационные услуги, проводит обучающие мероприятия, содействует продвижению социальных проектов и созданию новых бизнес-проектов в сфере социального предпринимательства.