Активность жителей и ответственность депутата - залог общего успеха

Наш двор – это наш дом, считают жильцы многоквартирного дома на улице Рубежной и старательно приводят его в порядок.

Здесь установлена новая детская площадка, скамейки и урны, новые ливневые люки и многое другое. Такое преображение дворовой территории – результат взаимодействия жителей и народных избранников. Все насущные проблемы решаются незамедлительно. Люди знают депутата своего округа Михаила Макарова лично и обращаются к нему с любыми проблемами. Ответа долго ждать не приходится...