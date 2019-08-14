  1. Главная
  2. Новости
  3. Город
Сегодня, 12:51

Афиша празднования Дня Выборга

17 августа. День города Выборга и Выборгского района. Программа мероприятий

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

10:00 – 21:00 Городок аттракционов "Мир фантазий"  

Надувные батуты, стрелковые тиры, карусели, автодромы, уголок с экзотическими животными.

 

У памятника Ленину

11:00-12:00  "Путешествие в страну мультфильмов". Студия детских праздников  "Зазеркалье" (г. Санкт-Петербург)

Юных зрителей в возрасте от двух лет ждет встреча с героями любимых мультфильмов "Три кота", "Октонавты", "Мимимишки"  и танцы под мыльными пузырями.

15:00-17:00 "Хвостатые приключения" (6 +). Студия детских праздников  "Зазеркалье"

Два часа  неугомонного веселья и смеха с персонажами мультфильма "Зверополис", верными друзьями Лео и Тиг,  замечательным котенком Китти и Профессором Научного Шоу,  который покажет увлекательные эксперименты из разных областей знаний.

 

БИБЛИОТЕКА А. ААЛТО

У центрального входа

12:00 "Территория молодежи"

Море радости и позитива: тир "страйк-бол", зона настольных и уличных игр, игровые станции "Серфинг", "Сумо", "Мега-дженга" и много-много приятных сюрпризов.

14:00 Молодёжный фестиваль "Живой диалог"

 Работа площадок "Город вакансий", "Личная эффективность" и конкурс стрит-арта.

 

У детской библиотеки

13:00-14:30 "Волшебная страна Эльфов"

Концерт юных исполнителей  детской эстрадной песни города Выборга

17:00-18:30  "Киношлягеры Андрея Петрова"

В программе примут участие дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе (меццо-сопрано), финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева (сопрано),  лауреаты всероссийских конкурсов Дмитрий Ковзель (баритон, клавиши), Александр Богачев (клавиши), Дмитрий Семенищев (контрабас) и Петр Михеев (ударные).

 Для вас прозвучат любимые песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" и многих других.

 

ПЛОЩАДЬ ВЫБОРГСКИХ ПОЛКОВ

15:00  "Выборгский бал"

АНО "Фаворит Выборг" приглашает прикоснуться к величественной Гости мероприятия смогут освоить романтичные вальсы и игривые польки, увидеть  показательные  выступления и мастер-классы  от "Выборгского бального общества".

 

ПАРК ЛЕНИНА

Зеленая зона, от проспекта Суворова до Рыночной площади

10:00.-21:00  "Ярмарка мастеров"

Авторские hand-made работы и дизайнерские вещи, украшения и аксессуары. Гончарные мастер-классы, роспись по дереву и керамике.

 

Зеленая зона, пересечение пр. Ленина и Рыбного переулка

10:00.-21:00 "Вкусный фестиваль"

Для вас фирменные блюда кафе и ресторанов, выборгские бургеры и  крендели, "дымящиеся" коктейли и освежающие напитки.

 

Зеленая зона, пересечение ул. Димитрова и пр. Ленина

14:00-18:30 Творческий проект  "ПУЛЬС ГОРОДА "

 В программе музыкальные группы г. Выборга: "Танцуй!", "Полынь", "Samantha", "Colymbo"; 

гости из Санкт- Петербурга: "NIMEA", " АСТЕРА". 

 

Зеленая зона, пересечение пр. Ленина и Рыбного переулка

12:00-18:00 "Марафон  творчества"          

Концерт с участием творческих коллективов города Выборга и Выборгского района

 

Зеленая зона в парке, пересечение пр. Ленина и Ленинградского проспекта

12:00-15:00 Мимо-Крокодил Театр (г. Санкт-Петербург)

Зрителей всех возрастов ждет мастер-класс по пушистым танцам с помпонами, турнир по Лунному волейболу, маленькие и приятные сюрпризы из волшебной корзинки и карманов…и неповторимая атмосфера праздника!

 

Сквер по ул. Прогонной

12:30-17:30 Интерактивная экспозиция "ВЕБЕРХАВН"           

Вы сможете окунуться в средневековую жизнь Выборга и принять участие  в шуточных состязаниях, мастер-классах по руническому письму и  сургучной печати, средневековому танцу, попробовать средневековую  кухню от таверны " Конунга"; познакомиться с историческими репликами средневековых предметов обихода, утвари, оружия, быта и ремесел; посетить фотозону и отчеканить  монеты средневекового города Сваргас.

 

Сквер на ул. Димитрова

12:00  Литературно-музыкальное  кафе

с участием объединения "Крылья души",  клуба бардовской песни "Ковчег", музыкантов и вокалистов города Выборга.

 

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Начало 18:30

Шоу-оркестр BIT JUICE

барабанное шоу DRUM TAIM

19:00 СУРГАНОВА И ОРКЕСТР

20:00 PLC

21:00 МИША РОМАНОВА

21:30 МАКС БАРСКИХ

22:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Метки афишадень выборгадень городапраздничные мероприятия
Категории Город