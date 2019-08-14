Афиша празднования Дня Выборга

17 августа. День города Выборга и Выборгского района. Программа мероприятий

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

10:00 – 21:00 Городок аттракционов "Мир фантазий"

Надувные батуты, стрелковые тиры, карусели, автодромы, уголок с экзотическими животными.

У памятника Ленину

11:00-12:00 "Путешествие в страну мультфильмов". С тудия детских праздников "Зазеркалье" (г. Санкт-Петербург)

Юных зрителей в возрасте от двух лет ждет встреча с героями любимых мультфильмов "Три кота", "Октонавты", "Мимимишки" и танцы под мыльными пузырями.

15:00-17:00 "Хвостатые приключения" (6 +). С тудия детских праздников "Зазеркалье"

Два часа неугомонного веселья и смеха с персонажами мультфильма "Зверополис", верными друзьями Лео и Тиг, замечательным котенком Китти и Профессором Научного Шоу, который покажет увлекательные эксперименты из разных областей знаний.

БИБЛИОТЕКА А. ААЛТО

У центрального входа

12:00 "Территория молодежи"

Море радости и позитива: тир "страйк-бол", зона настольных и уличных игр, игровые станции "Серфинг", "Сумо", "Мега-дженга" и много-много приятных сюрпризов.

14:00 Молодёжный фестиваль "Живой диалог"

Работа площадок "Город вакансий", "Личная эффективность" и конкурс стрит-арта.

У детской библиотеки

13:00-14:30 "Волшебная страна Эльфов"

Концерт юных исполнителей детской эстрадной песни города Выборга

17:00-18:30 "Киношлягеры Андрея Петрова"

В программе примут участие дважды лауреат театральной премии "Золотая маска" Манана Гогитидзе (меццо-сопрано), финалистка телепроекта "Главная сцена" Анна Малышева (сопрано), лауреаты всероссийских конкурсов Дмитрий Ковзель (баритон, клавиши), Александр Богачев (клавиши), Дмитрий Семенищев (контрабас) и Петр Михеев (ударные).

Для вас прозвучат любимые песни и романсы из кинофильмов "Служебный роман", "Я шагаю по Москве", "Человек-амфибия", "Жестокий романс" и многих других.

ПЛОЩАДЬ ВЫБОРГСКИХ ПОЛКОВ

15:00 "Выборгский бал"

АНО "Фаворит Выборг" приглашает прикоснуться к величественной Гости мероприятия смогут освоить романтичные вальсы и игривые польки, увидеть показательные выступления и мастер-классы от "Выборгского бального общества".

ПАРК ЛЕНИНА

Зеленая зона, от проспекта Суворова до Рыночной площади

10:00.-21:00 "Ярмарка мастеров"

Авторские hand-made работы и дизайнерские вещи, украшения и аксессуары. Гончарные мастер-классы, роспись по дереву и керамике.

Зеленая зона, пересечение пр. Ленина и Рыбного переулка

10:00.-21:00 "Вкусный фестиваль"

Для вас фирменные блюда кафе и ресторанов, выборгские бургеры и крендели, "дымящиеся" коктейли и освежающие напитки.

Зеленая зона, пересечение ул. Димитрова и пр. Ленина

14:00-18:30 Творческий проект "ПУЛЬС ГОРОДА "

В программе музыкальные группы г. Выборга: "Танцуй!", "Полынь", "Samantha", "Colymbo";

гости из Санкт- Петербурга: "NIMEA", " АСТЕРА".

Зеленая зона, пересечение пр. Ленина и Рыбного переулка

12:00-18:00 "Марафон творчества"

Концерт с участием творческих коллективов города Выборга и Выборгского района

Зеленая зона в парке, пересечение пр. Ленина и Ленинградского проспекта

12:00-15:00 Мимо-Крокодил Театр (г. Санкт-Петербург)

Зрителей всех возрастов ждет мастер-класс по пушистым танцам с помпонами, турнир по Лунному волейболу, маленькие и приятные сюрпризы из волшебной корзинки и карманов…и неповторимая атмосфера праздника!

Сквер по ул. Прогонной

12:30-17:30 Интерактивная экспозиция "ВЕБЕРХАВН"

Вы сможете окунуться в средневековую жизнь Выборга и принять участие в шуточных состязаниях, мастер-классах по руническому письму и сургучной печати, средневековому танцу, попробовать средневековую кухню от таверны " Конунга"; познакомиться с историческими репликами средневековых предметов обихода, утвари, оружия, быта и ремесел; посетить фотозону и отчеканить монеты средневекового города Сваргас.

Сквер на ул. Димитрова

12:00 Литературно-музыкальное кафе

с участием объединения "Крылья души", клуба бардовской песни "Ковчег", музыкантов и вокалистов города Выборга.

РЫНОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ

Начало 18:30

Шоу-оркестр BIT JUICE

барабанное шоу DRUM TAIM

19:00 СУРГАНОВА И ОРКЕСТР

20:00 PLC

21:00 МИША РОМАНОВА

21:30 МАКС БАРСКИХ

22:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК