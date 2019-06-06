Детские картинки со взрослым смыслом. Новая выставки в Арт-Холле

На кусках картона городские пейзажи, природа и люди, словно нарисованные неопытной рукой ребенка. Но это на первый взгляд. Два самобытных выбогских художника, как на экзамен, представили зрителю свои размышления об этом мире.

Леонид Фролов и Владимир Курищенко приглашают "Proверить" свои картины. Посмотреть, довериться и поверить.

Леонид Фролов, художник Выставка, это магнит, который собирает целые события. И вербальные, и настоящие. Это прошлое, настоящее и будущее в одном месте. Ведь каждая работа несет тайну, мысли и эмоции своего созидателя.

Как отметил Леонид Фролов, он пишет философию космоса. Среди его творений есть сложные работы, которые не сразу можно прочитать. Это настоящее искусство философствовать в картинах.



Владимир Курищенко свои творения определяет, как наивное искусство с элеменами настоящей живописи. Для него нет определенных правил и шаблонов. Образы рождаются спонтанно. Это может быть увиденный образ, переживание или вдохновение картинами других художников.

Владимир Курищенко, преподаватель физики Выборгского филиала университета гражданской авиации

Это стиль, действительно, детский, но со взрослыми размышлениями. Я стараюсь этому следовать. И это ежедневная работа, пробы нового, изменение форм и содержания.