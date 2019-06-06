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Сегодня, 16:56

Детские картинки со взрослым смыслом. Новая выставки в Арт-Холле

На кусках картона городские пейзажи, природа и люди, словно нарисованные неопытной рукой ребенка. Но это на первый взгляд. Два самобытных выбогских художника, как на экзамен, представили зрителю свои размышления об этом мире.

Наивное искусство в арт-холле выборг

Леонид Фролов и Владимир Курищенко приглашают "Proверить" свои картины. Посмотреть, довериться и поверить.

Леонид Фролов, художник

Выставка, это магнит, который собирает целые события. И вербальные, и настоящие. Это прошлое, настоящее и будущее в одном месте. Ведь каждая работа несет тайну, мысли и эмоции своего созидателя.

Наивное искусство в арт-холле выборг

Как отметил Леонид Фролов, он пишет философию космоса. Среди его творений есть сложные работы, которые не сразу можно прочитать. Это настоящее искусство философствовать в картинах.

Наивное искусство в арт-холле выборг
Владимир Курищенко свои творения определяет, как наивное искусство с элеменами настоящей живописи.  Для него нет определенных правил и шаблонов. Образы рождаются спонтанно. Это может быть увиденный образ, переживание или вдохновение картинами других художников.

Наивное искусство в арт-холле выборг

Владимир Курищенко, преподаватель физики Выборгского филиала университета гражданской авиации
Это стиль, действительно, детский, но со взрослыми размышлениями. Я стараюсь этому следовать. И это ежедневная работа, пробы нового, изменение форм и содержания.

Наивное искусство в арт-холле выборг 

Александр Костенко, директор Эрмитаж-Выборг
Трудно переоценить творчество таких людей. Все стараются писать современное искусство или классику. А они пишут душой. Им интересно, что они выразили свои чувства.

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Категории Культура