Выборгских детишек очаровал библиобус из финского Эспо

Библиобус русскоязычного фонда крупнейшей библиотеки Финляндии прибыл в Выборг для участия в форуме руководителей общедоступных библиотек. Благодаря форуму старинный Выборг на несколько дней стал «Библиотечной столицей» Ленобласти.

Елена Рогозина, директор библиотеки А.Аалто Основная тема форума – цифровая культура в библиотеке. Мы обсуждаем, как библиотеки подключаются к федеральному проекту цифровой культуры, что уже достигнуто, какие планы, делимся опытом. Очень важно, когда можно рассказать о своих успехах, решить какие-то возникающие проблемы, почерпнуть что-то новое, что было бы интересно применить у себя на практике.

Участники форума обсуждали, как повысить престиж библиотеки в общественной жизни региона. А главное, как привлечь подрастающее поколение, что предложить молодежи, как адаптироваться к "цифровым реалиям".

Людмила Степанова, координатор проекта "Дети и книги. Чтение без границ" На форуме у нас возникли три проекта. Один из них – международный, как раз родившийся в связи с приездом библиобуса из Эспо. Он позволит вовлечь детских и сельских библиотекарей в цифровую среду современного чтения. Это увлекательнейшее пространство для взаимодействия с новым поколением читателей.

А пока взрослые обсуждают внедрение цифровых технологий и какой быть библиотеке будущего, юные читатели "оккупировали" библиобус. Как рассказал нам Савелий Мишин, ему понравились подушки в библиобусе, интересная игра и изготовление значков. И, кстати, любит читать. Ну а что, нормальный ребенок с простыми понятными интересами, не очень то похожий на "транслятор традиций и новых практик чтения в современной семье".