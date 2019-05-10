9 мая в Выборге за минуту

Для тех, кто пропустил праздник победы, мы постарались передать немного настроения этого дня.

В этом году в Выборге было организовано огромное количество праздничных мероприятий. Посетить их все, вряд ли под силу даже самому активному горожанину или туристу. Мы собрали для вас самые яркие моменты.

Торжества начались с шествия Бессмертного полка, которое в этом году стало особенно массовым. Завершилась процессия традиционным военным парадом.

Яркой деталью стали, воссозданные реконструкторами, образцы ретро-техники.

Помимо многочисленных концерных площадок, огромной популярностью у горожан, особенно юных, пользовалась выставка военной техники. Здесь, любой желающий мог лично познакомиться с актуальными образцами вооружения, заглянуть в прицел винтовки, навести на цель настоящее зенитное орудие или даже залезть внутрь реальной боевой машины. В восторге были и дети и врослые.



Конечно, главным фактором, создающим праздничное настороение, стала музыка.

Музыка в этот день звучала везде. Но одними только классическими концертными выступлениями дело не обошлось. На плошади Выборгских полков, прошел открытый урок танца, где любой желающий мог выучить популярные танцевальные движения из прошлого века.

Желающих поучаствовать оказалось неожиданно много.

Финальным аккордом дня, конечно же, стал праздничный салют.