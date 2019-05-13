9 мая в Харитоново возлагали цветы и ели солдатскую кашу

В посёлке Харитоново прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы. По традиции местные жители собрались у памятника танкисту Андрею Харитонову. Он погиб в боях за освобождение выборгской земли 18 июня 1944 года. Минутой молчания участники мероприятия почтили память всех героев Великой Отечественной войны. Венки и цветы к мемориалу возложили руководители местной власти и депутатского корпуса, представители совета ветеранов и жители микрорайона.