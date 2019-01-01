8 сентября в Выборгском районе состоятся выборы депутатов

В Выборгском районе назначены выборы депутатов в 12 муниципальных образованиях. Об этом сообщили в пресс-службе Леноблизбиркома. Соответствующие решения приняты 18 июня на заседании районного Совета депутатов.

Выборы пройдут в единый день голосования - 8 сентября в Выборге, Высоцком, Каменногорском, Приморском, Рощинском, Светогорском, Советском, Гончаровском, Красносельском, Первомайском, Полянском и Селезнёвском поселениях. Официальное опубликование решений о проведении выборов планируется в печатных изданиях - газетах "Выборг" (20 июня) "Вуокса" (21 июня). Через день после этого начнется этап выдвижения кандидатов политическими партиями, иными общественными объединениями, а также в порядке самовыдвижения.