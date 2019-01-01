70 килограммов книг задержали таможенники на МАПП Торфяновка

Два административных дела возбуждено Выборгской таможней в отношении двух жителей Ленобласти по факту недекларирования перевозимого товара.

Как сообщили нам в пресс-службе ведомства, контрабандный груз был обнаружен на таможенном посту МАПП Торфяновка. Инспектор обнаружил в багажнике легкового автомобиля картонные коробки с книгами. 12 новых изданий - в твёрдом переплете, с тисненой надписью на обложке Antonius Stradiuarius, с текстом и цветными иллюстрациями - были по два уложены в футляры. Общий вес коробок составил 69 кг.

Таможенный орган признал перемещаемый товар не предназначенным для личного пользования. Теперь нарушителям грозит штраф - до двукратной стоимости товара, являющегося предметом правонарушения. Стоимость изъятых книг установит товароведческая экспертиза.