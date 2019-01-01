560 человек в 47 регионе уже воспользовались "водной амнистией"

Подведены первые итоги акции, объявленной Леноблводоканалом в середине апреля этого года.

Жителям 47 региона было предложено до 30 июня 2019 года узаконить несанкционированное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения без штрафов и взысканий.

За полтора месяца возможность "легализоваться" не упустили 560 человек. Они заключили официальный договор и продолжают пользоваться водоснабжением и водоотведением на законных основаниях. В лидерах – жители Подпорожского и Выборгского районов.

В Леноблводоканале напоминают: не заявивших о себе, а значит незаконных, пользователей ждут суды, штрафы и взыскание платы за воду за три года.