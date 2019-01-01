  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента Новостей
Сегодня, 16:56

560 человек в 47 регионе уже воспользовались "водной амнистией"

Подведены первые итоги акции, объявленной Леноблводоканалом в середине апреля этого года.

Жителям 47 региона было предложено до 30 июня 2019 года узаконить несанкционированное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения без штрафов и взысканий. 
За полтора месяца  возможность "легализоваться"  не упустили 560 человек. Они заключили официальный договор и продолжают пользоваться водоснабжением и водоотведением на законных основаниях. В лидерах – жители Подпорожского и Выборгского районов. 
В Леноблводоканале напоминают: не заявивших о себе, а значит незаконных, пользователей ждут суды, штрафы и взыскание платы за воду за три года.

Метки
Категории Лента Новостей