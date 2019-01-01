47 регион: выходные будут интересными

3 августа
11:00 – торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со Дня образования Ленинградской области.
Программа:
11:00 – 20:00 – гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Городская);
11:00 – 20:00 – выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Городская);
13:00 – спортивный парад (Ленинградская область, Бокситогорск, площадь Ленина);
13:30 – праздничное шествие (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская – ул. Социалистическая – Южное шоссе – ул. Спортивная);
14:00 – молодежный фестиваль здорового образа жизни (Ленинградская область, Бокситогорск, площадь Ленина);
14:15 – посадка деревьев на Аллее спорта (Ленинградская область, Бокситогорск, Бокситогорский спортивный комплекс);
15:00 – торжественный концерт в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области (Ленинградская область, Бокситогорск, стадион);
20:00 – концерт для горожан и гостей (Ленинградская область, Бокситогорск, стадион);
21:45 – праздничный фейерверк.
Ленинградская область, Бокситогорск.
11:00 – спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль", посвященный Дню физкультурника.
В программе: спартакиада среди команд предприятий и учреждений Выборга, поздравление ветеранов спорта, акция "зарядка с чемпионом", соревнования по футболу, волейболу, теннису, тайскому боксу и шахматам.
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
15:00 – летний семейный фестиваль Open Seasons.
Программа фестиваля состоит из двух частей. В первой части выступит симфонический оркестр Mastrangelo Foundation Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело. В концерте также примут участие ведущие солисты Большого и Мариинского театров.
Продолжит праздник современная музыка: шоу-балет "Тодес", Габриэль Купатадзе (участник шоу "Голос"), выступление Леонида Агутина и Анжелики Варум.
Для зрителей работает фудкорт, детская площадка, аллея мастеров и другие развлекательные зоны.
Вход свободный.
Ленинградская область, Лужский район, деревня Заорешье.
17:00 – чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по футболу. Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Кировец" (Тихвин).
Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".
3 – 4 августа
XXV фестиваль российского кино "Окно в Европу".
С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля https://oknofest.com/schedule.
Ленинградская область, Выборг, ул. Крепостная, д. 25, кинотеатр "Выборг-палас".
4 августа
12:00 – развлекательно-игровая программа "Лето!".
В программе: интерактивно-развлекательные площадки для детей и подростков.
Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара.
14:00 – первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.
Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Атлант" (Тосно).
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
15:00 – праздничный концерт, посвященный 92-й годовщине со Дня образования Ленинградской области.
Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.