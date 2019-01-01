47 регион: выходные будут интересными

3 и 4 августа в Ленинградской области пройдут массовые праздничные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со Дня образования региона — музыкальные и кинофестивали, спортивные соревнования и народные гуляния. Основной праздник с участием делегаций со всех районов Ленинградской области состоится 3 августа в Бокситогорске.

3 августа

11:00 – торжественные мероприятия, посвященные 92-й годовщине со Дня образования Ленинградской области.



Программа:

11:00 – 20:00 – гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса" (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Городская);

11:00 – 20:00 – выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел и сельскохозяйственной продукции Ленинградской области (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Городская);

13:00 – спортивный парад (Ленинградская область, Бокситогорск, площадь Ленина);

13:30 – праздничное шествие (Ленинградская область, Бокситогорск, ул. Комсомольская – ул. Социалистическая – Южное шоссе – ул. Спортивная);

14:00 – молодежный фестиваль здорового образа жизни (Ленинградская область, Бокситогорск, площадь Ленина);

14:15 – посадка деревьев на Аллее спорта (Ленинградская область, Бокситогорск, Бокситогорский спортивный комплекс);

15:00 – торжественный концерт в честь 92-й годовщины образования Ленинградской области (Ленинградская область, Бокситогорск, стадион);

20:00 – концерт для горожан и гостей (Ленинградская область, Бокситогорск, стадион);

21:45 – праздничный фейерверк.

Ленинградская область, Бокситогорск.



11:00 – спортивный праздник "Фаворит и кинофестиваль", посвященный Дню физкультурника.

В программе: спартакиада среди команд предприятий и учреждений Выборга, поздравление ветеранов спорта, акция "зарядка с чемпионом", соревнования по футболу, волейболу, теннису, тайскому боксу и шахматам.

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



15:00 – летний семейный фестиваль Open Seasons.

Программа фестиваля состоит из двух частей. В первой части выступит симфонический оркестр Mastrangelo Foundation Orchestra под управлением итальянского дирижера Фабио Мастранджело. В концерте также примут участие ведущие солисты Большого и Мариинского театров.

Продолжит праздник современная музыка: шоу-балет "Тодес", Габриэль Купатадзе (участник шоу "Голос"), выступление Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Для зрителей работает фудкорт, детская площадка, аллея мастеров и другие развлекательные зоны.

Вход свободный.

Ленинградская область, Лужский район, деревня Заорешье.



17:00 – чемпионат Ленинградской области среди мужских команд по футболу. Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Кировец" (Тихвин).

Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, ул. Советская, д. 20, стадион "Рощино-Арена".



3 – 4 августа

XXV фестиваль российского кино "Окно в Европу".

С программой можно ознакомиться на официальном сайте кинофестиваля https://oknofest.com/schedule.

Ленинградская область, Выборг, ул. Крепостная, д. 25, кинотеатр "Выборг-палас".



4 августа

12:00 – развлекательно-игровая программа "Лето!".

В программе: интерактивно-развлекательные площадки для детей и подростков.

Ленинградская область, город Кингисепп, пешеходная зона Октябрьского бульвара.



14:00 – первенство Ленинградской области по футболу среди команд ветеранов.

Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Атлант" (Тосно).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



15:00 – праздничный концерт, посвященный 92-й годовщине со Дня образования Ленинградской области.

Ленинградская область, город Тихвин, 4-й микрорайон, парк "Эрувиль Сен-Клер", фестивальная площадка.