47 регион: как с пользой для души и тела провести выходные дни

8 и 9 июня губернатор Александр Дрозденко в Гатчине примет участие в областном Пушкинском празднике «Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…»; в Тосненском районе отпразднуют «Сабантуй», в парке Монрепо и усадьбе Марьино состоятся Сиреневые дни, Выборг принимает Всероссийские соревнования по дзюдо, во Всеволожске пройдет праздник цветов «Пеледыш пайрем».

8 июня

11.00 – праздничные мероприятия, посвященные юбилею поселка Никольского.

Красочное шествие, межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Станица Свирская!", детская развлекательная программа, фестиваль красок, праздничный концерт с участием гостей из Санкт-Петербурга.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной,18а, Центр культуры и досуга.



11.30 – всероссийский проект "Чистые игры".

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион "Авангард", парковая зона "Батарейная гора".

12.00 – областной Пушкинский праздник "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…", посвященный 220-й годовщине со дня рождения поэта.

В программе праздника: народные гулянья, выставка-продажа изделий народных промыслов, театрализованные представления по сюжетам пушкинских произведений, концерты, конкурсы и экскурсии по пушкинским местам. Праздник начнется в поселке Суйда с традиционного карнавального шествия пушкинских героев от Суйдинского храма до музея-усадьбы – бывшего имения Ганнибалов.

Программа праздника:

12.00 – карнавал "Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит".

13.00 – торжественное открытие праздника "Друзья мои, прекрасен наш союз!".

19.00 – опера "Евгений Онегин". Симфонический оркестр Ленинградской области (музыкальный руководитель – народный артист КБР Михаил Голиков).

Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.

14.00 – театрализованный концерт "Под гербовой моей печатью".

Поселок Суйда, ул. Центральная, д. 4, музей-усадьба "Суйда".

14.00 – театрализованные игровые программы "Играйте, пойте, о друзья!".

Деревня Кобрино, 27, музей "Домик няни А.С. Пушкина".

15.00 – поэтический фестиваль "Душе настало пробужденье…".

Город Гатчина пр. 25 Октября, д. 16-18, Поэтический сквер.

16.00 – студенческая театральная фантазия "Наш Пушкин".

Город Гатчина, пр. 25 Октября,18, музей города Гатчины.

18.00 – поэтическое повествование "Тень русской ветки".

19.00 – театрализованный концерт "Два имени. Два лика. Сквозь призму времени".

23.00 – заслуженная артистка России Зара, концертная программа.

00.00 – музыкально-пиротехнический финал праздника "Над временем властвует гений!".

Село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба "Рождествено".

Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, поселок Суйда, поселок Кобрино, село Рождествено, деревня Выра.

12.00 – марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".

Выступают творческие коллективы, солисты-исполнители и мастера народных промыслов национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также из Республики Марий Эл.

Программа праздника:

12.00 – торжественное открытие;

13.20 – начало работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества;

13.40 – художественный флешмоб "Цветы и дети";

12.30 – праздничная концертная программа;

14.00 – дегустация блюд марийской национальной кухни;

15.00 – дефиле марийских национальных костюмов;

15.20 – подведение итогов конкурса "Цветочная фантазия";

15.30 – вечер отдыха "Мари кас" с проведением мастер-классов по марийским народным танцам.

Ленинградская область, Всеволожский район, музей-усадьба "Приютино".



12.00 – татаро-башкирский традиционный праздник "Сабантуй".

В Тосненском районе "Сабантуй" проводится с 1998 года и входит в число самых интересных общественно-культурных событий района, поддерживается Представительством Республики Татарстан в Санкт–Петербурге и Ленинградской области.

Программа праздника:

12.00 – "Веков не прерванная нить" - музыкально-поэтический пролог;

12.10 – "Здравствуйте, гости дорогие!" - представление почетных гостей и руководителей национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга;

13.00 – "Лейся, песня, бей каблук – ведь сегодня праздник" - концертная программа;

13.30 – "Самые ловкие, быстрые, сильные" - спортивно-развлекательная программа.

14.00 – "Это вы можете!" - мастер-классы по изготовлению национальной атрибутики и декоративно-прикладному творчеству.

В течение всего дня будут работать буфеты, торговые ряды. Для детей – детские аттракционы.

Ленинградская область, Тосненский район, поселок Шапки, озеро Нестеровское.

13.00 – детская игровая программа "Дружба – главное чудо", посвященная Международному дню друзей.

Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Коськово, ул. Школьная, 1, территория возле Коськовского досугового центра.

13.00 – "Сиреневый день" в парке Монрепо.

В программе: творческие мастер-классы, игры, викторины, детский спектакль "Теремок", работа аниматора, выставка редких сортов сирени.

Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо.

14.00 – международный фестиваль детского вокального творчества "Дебют".

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 19, Дом культуры "Строитель".

16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и ФСЦ "Волхов".

Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.

16.00 – первый областной праздник "Звоны на Вознесенье".

Вознесеньев день – важный православный праздник, посвящённый памяти Вознесения Господня. В народном календаре он служил точкой отсчета перехода от весны к лету.

Концертная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области, народные игры и забавы, ярмарка и ремесленные лавки, фестиваль колокольного звона, на который приглашены звонари из Волхова, Лодейного Поля и Республики Карелия.

Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье.



16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Атлант" (Тосно).

Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".



16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.

Матч между командами ФК ВМР ЛО (Всеволожск) и "Фосфорит" (Кингисепп).

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, стадион.





17.00 – праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Будогощь.

Ленинградская область, Киришский район, поселок Будогощь, Исполкомовская, 1, площадь перед Домом культуры.



8 – 9 июня

Детский турнир по футболу "Память поколений", посвященный братьям Бутусовым.

Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская,5, футбольное поле спортивного комплекса "Малахит".



8 – 9 июня

Всероссийские соревнования по дзюдо на призы РОФСО "Юность России".

В соревнованиях планируется участие более 100 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации.

Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, 103, спортивный комплекс "Выборг".



9 июня

12.00 – XIV фестиваль национальных культур "В гостях у Олениных".

В программе: ярмарка народных промыслов и ремесел, блюда национальной кухни, поляна игрищ, где любой желающий может попробовать себя в разных забавах.

Ленинградская область, Всеволожский район, музей-усадьба "Приютино".



13.00 – "Сиреневый день" в Марьино.

Сиреневый день приурочен ко дню рождения Александры Фёдоровны – супруги последнего российского императора Николая ll.

В светском салоне "Голубая роза" танцуют Айседора Дункан и Мата Хари, Анна Павлова и Матильда Ксешинская.

Работает уникальная японская программа: показ исторических кимоно "Четыре сезона", волшебная музыка флейты и сямисэна, выступление самурая, танец гейши, чайная церемония и бесценная коллекция кумадори. А также мастер-классы по подлинному японскому макияжу, по надеванию кимоно и другие...

Сиреневый цвет в одежде и аксессуарах – приветствуется и поощряется!!!

Ленинградская область, Тосненский район, деревня Андрианово, усадьба "Марьино".



15.00 – межрегиональный фестиваль цыганского творчества "Амэ рома"

Ленинградская область, город Луга, ул. Средняя Заречная, 102, Заречный парк.

17.00, 19.00 – хореографическая постановка "Хранители книг".

Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто.