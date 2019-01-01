47 регион: как с пользой для души и тела провести выходные дни

8 июня
11.00 – праздничные мероприятия, посвященные юбилею поселка Никольского.
Красочное шествие, межрегиональный фестиваль казачьей культуры "Станица Свирская!", детская развлекательная программа, фестиваль красок, праздничный концерт с участием гостей из Санкт-Петербурга.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Никольский, ул. Лисицыной,18а, Центр культуры и досуга.
11.30 – всероссийский проект "Чистые игры".
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, 2, стадион "Авангард", парковая зона "Батарейная гора".
12.00 – областной Пушкинский праздник "Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет…", посвященный 220-й годовщине со дня рождения поэта.
В программе праздника: народные гулянья, выставка-продажа изделий народных промыслов, театрализованные представления по сюжетам пушкинских произведений, концерты, конкурсы и экскурсии по пушкинским местам. Праздник начнется в поселке Суйда с традиционного карнавального шествия пушкинских героев от Суйдинского храма до музея-усадьбы – бывшего имения Ганнибалов.
Программа праздника:
12.00 – карнавал "Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит".
13.00 – торжественное открытие праздника "Друзья мои, прекрасен наш союз!".
19.00 – опера "Евгений Онегин". Симфонический оркестр Ленинградской области (музыкальный руководитель – народный артист КБР Михаил Голиков).
Ленинградская область, город Гатчина, Приоратский парк.
14.00 – театрализованный концерт "Под гербовой моей печатью".
Поселок Суйда, ул. Центральная, д. 4, музей-усадьба "Суйда".
14.00 – театрализованные игровые программы "Играйте, пойте, о друзья!".
Деревня Кобрино, 27, музей "Домик няни А.С. Пушкина".
15.00 – поэтический фестиваль "Душе настало пробужденье…".
Город Гатчина пр. 25 Октября, д. 16-18, Поэтический сквер.
16.00 – студенческая театральная фантазия "Наш Пушкин".
Город Гатчина, пр. 25 Октября,18, музей города Гатчины.
18.00 – поэтическое повествование "Тень русской ветки".
19.00 – театрализованный концерт "Два имени. Два лика. Сквозь призму времени".
23.00 – заслуженная артистка России Зара, концертная программа.
00.00 – музыкально-пиротехнический финал праздника "Над временем властвует гений!".
Село Рождествено, ул. Музейная, 1, музей-усадьба "Рождествено".
Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, поселок Суйда, поселок Кобрино, село Рождествено, деревня Выра.
12.00 – марийский праздник цветов "Пеледыш пайрем".
Выступают творческие коллективы, солисты-исполнители и мастера народных промыслов национально-культурных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также из Республики Марий Эл.
Программа праздника:
12.00 – торжественное открытие;
13.20 – начало работы выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества;
13.40 – художественный флешмоб "Цветы и дети";
12.30 – праздничная концертная программа;
14.00 – дегустация блюд марийской национальной кухни;
15.00 – дефиле марийских национальных костюмов;
15.20 – подведение итогов конкурса "Цветочная фантазия";
15.30 – вечер отдыха "Мари кас" с проведением мастер-классов по марийским народным танцам.
Ленинградская область, Всеволожский район, музей-усадьба "Приютино".
12.00 – татаро-башкирский традиционный праздник "Сабантуй".
В Тосненском районе "Сабантуй" проводится с 1998 года и входит в число самых интересных общественно-культурных событий района, поддерживается Представительством Республики Татарстан в Санкт–Петербурге и Ленинградской области.
Программа праздника:
12.00 – "Веков не прерванная нить" - музыкально-поэтический пролог;
12.10 – "Здравствуйте, гости дорогие!" - представление почетных гостей и руководителей национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга;
13.00 – "Лейся, песня, бей каблук – ведь сегодня праздник" - концертная программа;
13.30 – "Самые ловкие, быстрые, сильные" - спортивно-развлекательная программа.
14.00 – "Это вы можете!" - мастер-классы по изготовлению национальной атрибутики и декоративно-прикладному творчеству.
В течение всего дня будут работать буфеты, торговые ряды. Для детей – детские аттракционы.
Ленинградская область, Тосненский район, поселок Шапки, озеро Нестеровское.
13.00 – детская игровая программа "Дружба – главное чудо", посвященная Международному дню друзей.
Ленинградская область, Тихвинский район, деревня Коськово, ул. Школьная, 1, территория возле Коськовского досугового центра.
13.00 – "Сиреневый день" в парке Монрепо.
В программе: творческие мастер-классы, игры, викторины, детский спектакль "Теремок", работа аниматора, выставка редких сортов сирени.
Ленинградская область, Выборг, парк Монрепо.
14.00 – международный фестиваль детского вокального творчества "Дебют".
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Солнечная, 19, Дом культуры "Строитель".
16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами "Кировец" (Тихвин) и ФСЦ "Волхов".
Ленинградская область, город Тихвин, ул. Пещерка, 1, стадион спорткомплекса.
16.00 – первый областной праздник "Звоны на Вознесенье".
Вознесеньев день – важный православный праздник, посвящённый памяти Вознесения Господня. В народном календаре он служил точкой отсчета перехода от весны к лету.
Концертная программа с участием творческих коллективов Ленинградской области, народные игры и забавы, ярмарка и ремесленные лавки, фестиваль колокольного звона, на который приглашены звонари из Волхова, Лодейного Поля и Республики Карелия.
Ленинградская область, Подпорожский район, поселок Вознесенье.
16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами "Фаворит" (Выборг) и "Атлант" (Тосно).
Ленинградская область, Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион "Авангард".
16.00 – чемпионат Ленинградской области по футболу.
Матч между командами ФК ВМР ЛО (Всеволожск) и "Фосфорит" (Кингисепп).
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Романовка, стадион.
17.00 – праздничные мероприятия, посвященные Дню поселка Будогощь.
Ленинградская область, Киришский район, поселок Будогощь, Исполкомовская, 1, площадь перед Домом культуры.
8 – 9 июня
Детский турнир по футболу "Память поколений", посвященный братьям Бутусовым.
Ленинградская область, город Сосновый Бор, ул. Ленинградская,5, футбольное поле спортивного комплекса "Малахит".
8 – 9 июня
Всероссийские соревнования по дзюдо на призы РОФСО "Юность России".
В соревнованиях планируется участие более 100 спортсменов из 20 субъектов Российской Федерации.
Ленинградская область, Выборг, Ленинградское шоссе, 103, спортивный комплекс "Выборг".
9 июня
12.00 – XIV фестиваль национальных культур "В гостях у Олениных".
В программе: ярмарка народных промыслов и ремесел, блюда национальной кухни, поляна игрищ, где любой желающий может попробовать себя в разных забавах.
Ленинградская область, Всеволожский район, музей-усадьба "Приютино".
13.00 – "Сиреневый день" в Марьино.
Сиреневый день приурочен ко дню рождения Александры Фёдоровны – супруги последнего российского императора Николая ll.
В светском салоне "Голубая роза" танцуют Айседора Дункан и Мата Хари, Анна Павлова и Матильда Ксешинская.
Работает уникальная японская программа: показ исторических кимоно "Четыре сезона", волшебная музыка флейты и сямисэна, выступление самурая, танец гейши, чайная церемония и бесценная коллекция кумадори. А также мастер-классы по подлинному японскому макияжу, по надеванию кимоно и другие...
Сиреневый цвет в одежде и аксессуарах – приветствуется и поощряется!!!
Ленинградская область, Тосненский район, деревня Андрианово, усадьба "Марьино".
15.00 – межрегиональный фестиваль цыганского творчества "Амэ рома"
Ленинградская область, город Луга, ул. Средняя Заречная, 102, Заречный парк.
17.00, 19.00 – хореографическая постановка "Хранители книг".
Ленинградская область, Выборг, пр. Суворова, д. 4, библиотека А. Аалто.